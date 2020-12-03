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Транспорт

17:34

"Победа" планирует выполнить рейс по маршруту Внуково – Внуково 19 декабря

транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Лоукостер "Победа" планирует 19 декабря выполнить рейс по маршруту Внуково – Внуково, сообщается на сайте пилота компании Алексея Кочемасова.

"На нашем рейсе мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости – обзорные комментарии, если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будут целиком и полностью принадлежать нам", – говорится в сообщении.

Время вылета рейса DP91 – 11:00, продолжительность составит 1 час 30 минут. Экипаж самолета – Алексей Кочемасов, Дмитрий Копосов и Олеся Шелаева.

В свою очередь, в авиакомпании "Победа" Агентству "Москва" подтвердили, что такой рейс состоится.

Ранее "Победа" из-за соображений безопасности отменила полеты из Москвы в Магас до конца года.

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