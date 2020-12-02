Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

02 декабря, 22:35

Авиакомпания "Победа" отменила полеты между Москвой и Магасом до конца года

транспорт

Фото: Ведомости/ТАСС

Авиакомпания "Победа" отменила полеты из Москвы в Магас до конца года, сообщает пресс-служба лоукостера.

"По независящим от нас причинам мы отменяем рейсы между Москвой и Магасом", – говорится в сообщении.

Как сообщает Агентство "Москва", полеты были прекращены из-за соображений безопасности.

"При возникновении нештатной ситуации самолет просто может столкнуться с горой. В условиях, которые есть, летать опасно", – рассказал собеседник агентства.

Ранее полеты двух российских авиакомпаний были приостановлены из-за зараженных коронавирусом пассажиров.

Также в октябре Китай на месяц запретил авиакомпании "Аэрофлот" выполнять рейс Москва – Шанхай. Известно, что причиной запрета стали 11 случаев COVID-19, выявленных у пассажиров рейса SU208 9 октября.

Пилоты российских авиакомпаний месяц будут приземляться "вслепую"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать