Авиакомпания "Победа" отменила полеты между Москвой и Магасом до конца года

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Авиакомпания "Победа" отменила полеты из Москвы в Магас до конца года, сообщает пресс-служба лоукостера.

"По независящим от нас причинам мы отменяем рейсы между Москвой и Магасом", – говорится в сообщении.

Как сообщает Агентство "Москва", полеты были прекращены из-за соображений безопасности.

"При возникновении нештатной ситуации самолет просто может столкнуться с горой. В условиях, которые есть, летать опасно", – рассказал собеседник агентства.

Ранее полеты двух российских авиакомпаний были приостановлены из-за зараженных коронавирусом пассажиров.

Также в октябре Китай на месяц запретил авиакомпании "Аэрофлот" выполнять рейс Москва – Шанхай. Известно, что причиной запрета стали 11 случаев COVID-19, выявленных у пассажиров рейса SU208 9 октября.