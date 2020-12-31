Более 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за ледяного дождя

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Около 105 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах столицы вечером 31 декабря на фоне ледяного дождя. Такую информацию передает портал "Яндекс.Расписания".

Согласно данным на 21:00, во Внуково пять рейсов задержаны и два отменены. В Домодедово – 46 авиарейсов задержали, в Шереметьево был задержан один вылет, отменилось 50.

Ранее в воздушных гаванях столицы были задержаны рейсы из-за ледяного дождя. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменами и задержками авиарейсов.