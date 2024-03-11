Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Два автомобиля столкнулись в районе дома 57 на Кутузовском проспекте в Москве. На фоне этого движение в сторону центра было затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.

К настоящему времени для проезда доступны четыре полосы из пяти.

Ранее автомобиль загорелся на внутренней стороне 79-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе развязки с Бусиновским проездом. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

До этого женщина и 9-летний ребенок пострадали в ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО. Предварительно, на 55-м километре трассы из-за несоблюдения дистанции столкнулись четыре автомобиля.

9 марта в ДТП на шоссе Энтузиастов пострадала пассажирка такси. По информации прокуратуры Москвы, виновником аварии стал водитель автомобиля МАЗ, нарушивший дистанцию. Прокуратура ВАО контролирует установление всех обстоятельств инцидента.



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