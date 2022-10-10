Эскалатор на станции метро "Нахимовский проспект" закроют с 10 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эскалатор на станции "Нахимовский проспект" (выходы № 3–5) Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Отмечается, что ремонтные работы пройдут в период с 10 по 12 октября.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 8 ноября закроют эскалатор в переходе со станции "Тверская" Замоскворецкой линии на Таганско-Краснопресненскую линию. Это также связано с ремонтными работами.

В середине сентября стало известно об изменении режима работы эскалаторов на 13 станциях метро. Речь идет о станциях мелкого заложения, где для спуска пассажиры использовали лестницу: теперь эскалаторы там будут работать на спуск и подъем.



Эскалаторы московского метро сменили режим работы

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