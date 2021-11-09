В ОНФ подсчитали, сколько россияне сэкономят на отмене техосмотра

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Более 100 миллиардов рублей смогут сэкономить российские автовладельцы на отмене обязательного техосмотра, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта.

"Более 100 миллиардов рублей смогут сохранить российские автовладельцы благодаря отмене обязательного прохождения технического осмотра, поддержанной правительством РФ и партией "Единая Россия", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в ОНФ заявили, что другое решение, ужесточающее прохождение технического осмотра, обошлось бы россиянам в 100–200 миллиардов рублей.

По словам депутата Госдумы и руководителя "Молодежки ОНФ" Игоря Кастюкевича, рассмотренный и принятый в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра во вторник, 9 ноября, активно обсуждался экспертами ОНФ до этого.

Там предлагали внести коррективы в систему ТО транспорта, а именно предоставить возможность добровольно проходить техосмотр для легковых машин физлиц, которые используются в личных целях, и разрешить оформление полиса ОСАГО без диагностической карты.

"Сегодня во втором чтении рассмотрели и приняли закон, представленный "Единой Россией" об отмене обязательного техосмотра для владельцев личного автотранспорта. Надо отдать должное – парламент проявил единодушие. В свое время эту тему активно поднимали эксперты Общероссийского народного фронта", – отметил Кастюкевич.

Уточняется, что, согласно проекту закона, от обязательного техосмотра освободят легковушки и мотоциклы, используемые владельцами исключительно в личных целях. При этом он не распространяется на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный транспорт, используемый в служебных целях.

С идеей отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в середине июля выступило МВД. В качестве основных причин данного предложения были названы недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифная политика местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.

В правительстве одобрили данный законопроект. В кабмине оценили инициативу, однако предложили внести поправки в его текст, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.

