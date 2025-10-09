Форма поиска по сайту

09 октября, 05:59

Аэропорт Волгограда вновь открыт на прием рейсов

Фото: depositphotos/Chalabala

Ограничения на полеты отменены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань в данный момент восстанавливает график полетов.

Минувшей ночью ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Саратова, Самары и Волгограда. Ближе к утру в Саратове и Самаре также отменили ограничения.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц

