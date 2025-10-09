Форма поиска по сайту

02:49

Транспорт

Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Волгограда и Самары

Фото: 123RF/olegganko

Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропортах Волгограда и Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов в указанных регионах.

Аналогичные меры были введены этой ночью в аэропорту Саратова. На момент публикации все три авиагавани не принимают на посадку и не отправляют воздушные рейсы.

Ранее сообщалось, что причиной задержки рейсов, следующих из Антальи в города России, стали операционные изменения по переносу дат и времени полетов. В Российском союзе туриндустрии напомнили, что пассажиры задержанных рейсов могут запросить компенсацию у перевозчика.

Сотни российских туристов не смогли вылететь из Антальи

