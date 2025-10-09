Форма поиска по сайту

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты объявлены в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ранее сообщалось, что Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. Помимо этого, специалисты Росавиации также донастраивают работу с Минобороны России.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Более 200 чемоданов россиян не долетело в Москву из Турции

