Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты объявлены в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ранее сообщалось, что Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. Помимо этого, специалисты Росавиации также донастраивают работу с Минобороны России.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.