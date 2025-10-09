Форма поиска по сайту

Новости

09 октября, 04:56

Транспорт

Ограничения на полеты отменены в аэропортах Саратова и Самары

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Самары и Саратова. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, которые летели в Самару.

Временные ограничения на полеты ввели в саратовском аэропорту в ночь на четверг, 9 октября. Спустя некоторое время ограничения также распространились на аэропорты Самары и Волгограда.

Таким образом, на момент публикации указанные меры продолжают действовать только в аэропорту Волгограда. В Росавиации подчеркивают, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Электронный сервис розыска багажа с международных рейсов появится в аэропорту Внуково

