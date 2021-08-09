Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение по Калужскому шоссе в Москве восстановлено после ДТП с грузовиком и легковым автомобилем.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Дептранса.

В воскресенье, 8 августа, в поселении Вороновское на Калужском шоссе автомобиль Kia столкнулся с "КамАЗом", перевозящим молоко. В результате аварии погибли четыре человека, все они были пассажирами легковой машины.

Ранее сообщалось, что на Минской улице в Москве произошла авария с участием пяти автомобилей. Пострадали три человека, у них диагностированы нетяжелые травмы. В результате ДТП было затруднено движение в сторону Кутузовского проспекта.