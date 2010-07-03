Снижение числа машин на дорогах пообещали москвичам с 15 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозирует уменьшение количества автомобилей на столичных дорогах.

ЦОДД при этом ссылается на статистику, которую ведет интеллектуально-транспортная система (ИТС), сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Twitter центра.

Согласно этим данным, с 15 июня число автомобилей на дорогах уменьшится на два процента. Однако этого будет достаточно для того, чтобы на дорогах стало свободнее.

Каждое лето машин на дорогах становится меньше. Кто-то уезжает на дачу, кто-то на каникулы. Обычно уже с 15 июня автомобилей в городе становится на 2% меньше. pic.twitter.com/Ey6hKEUJGA — ЦОДД (@gucodd) 8 июня 2019 г.



Сергей Собянин ранее рассказал об улучшении трафика на московских трассах на 15 процентов. По его словам, такого результата позволила достигнуть ИТС.

Основанная на работе нейросети, она включает в себя несколько десятков тысяч светофоров, камер телеобзора, метеостанций и дорожных табло.