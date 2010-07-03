Собянин рассказал об улучшении трафика на 15 процентов

Сергей Собянин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил об улучшении трафика на московских трассах на 15 процентов.
По его словам, такого результата позволила достигнуть основанная на работе нейросети интеллектуальная транспортная система (ИТС), которая включает несколько десятков тысяч светофоров, камер телеобзора, метеостанций и дорожных табло.
"Миллиарды рублей потрачены на ее создание и функционирование. Но она дает 15 процентов улучшения трафика в городе", – цитирует столичного мэра ТАСС.
Он добавил, что если бы такую же задачу поставили за счет строительства дорог, то на это потребовалось бы около триллиона рублей и "перекопать весь город". По словам мэра, городские власти подходят к улучшению транспортной обстановки в городе комплексно.
"Все, что в нашем меню, мы одновременно используем: изменение подвижного транспортного состава, строительство метро, железных дорог, автомобильных дорог и интеллектуальная транспортная система", – сказал Собянин.
3 июня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что почти 1,4 миллиона автомобилей проезжает ежедневно по МКАД. При этом отмечается, что большая часть из них зарегистрирована в других регионах России.
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