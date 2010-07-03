Назван ежедневный трафик на МКАД

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Почти 1,4 миллиона автомобилей проезжает ежедневно по МКАД. Большая часть из них зарегистрирована в других регионах РФ, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

#ИТСЗнает. Каждый день по #МКАД проезжает 1,36 млн машин. Чуть меньше половины из них - авто из Москвы, 51% - другие регионы. Москва большая. Регионы - ещё больше. #ИТС - умная. pic.twitter.com/viDxUAglqc — ЦОДД (@gucodd) June 3, 2019



Данные получены благодаря Интеллектуальной транспортной системе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в текущем году на МКАД планируют сделать более безопасными шесть аварийных участков.

По словам мэра, для того, чтобы улучшить трафик на кольцевой дороге, нужно построить четыре новые хорды внутри города и Центральную кольцевую автодорогу.