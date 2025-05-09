Ограничения на движение транспорта в Москве сняты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все ограничения на автомобильное движение в Москве сняты. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Они действовали из-за праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Автомобилисты не могли проехать на улицах Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской.

Кроме того, были закрыты улицы Охотный Ряд, Балчуг, Солянка, Петровка, а также центральные набережные – Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Пречистенская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская.

При этом была ограничена работа и ряда центральных станций метро. Меры коснулись станций "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Лубянка", "Китай-город", "Охотный ряд", "Арбатская", "Театральная", "Площадь революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина".

Вместе с тем до 10 мая парковки на всех столичных улицах будут бесплатными. Жители и гости столицы могут не оплачивать парковку даже на участках с повышенными тарифами, а также в зонах динамического тарифа.

