Участники флешмоба развернули 80-метровую георгиевскую ленту на Арбате

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Участники флешмоба "80 лет Великой Победы" развернули 80-метровую георгиевскую ленту на Старом Арбате в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Флешмоб организовал Всероссийский благотворительный фонд "Спорт начинается с детей".

"Восемьдесят метров георгиевской ленты в знак памяти о героях, которые не пришли с войны, защищали нашу Родину, которые нам подарили жизнь – сегодняшнее, настоящее и, надеюсь, будущее",– подчеркнул председатель попечительского совета фонда, народный артист России Михаил Пореченков.

Участниками мероприятия стали сотни людей, который собрались около Театра имени Вахтангова.

Между тем на станции "Курская" столичного метрополитена прошел концерт Всероссийского детского нового хора. Юные артисты исполнили песни Победы. Горожане и гости столицы могли услышать композиции "Смуглянка", "Алеша", "На безымянной высоте" и другие песни военных лет.

Ранее около 200 пар приняли участие в патриотической акции "Вальс Победы" у Музея Победы. Пары станцевали под советскую песню "Майский вальс" в живом исполнении певицы Екатерины Линковской.

