Ограничения на работу аэропортов Бугульмы и Нижнекамска сняты

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В аэропорту Бугульмы ограничительные меры сняли в 13:30 по московскому времени. В аэропорту Нижнекамска – в 14:00.

Меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Нижнекамска в 07:50 по московскому времени. Позже, в 08:00, аналогичные меры ввели и на работу аэропорта Бугульмы.

До этого ограничительные меры были приняты в аэропорту Саратова. Кореняко подчеркивал, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.