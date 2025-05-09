09 мая, 14:43Транспорт
Ограничения на работу аэропортов Бугульмы и Нижнекамска сняты
Фото: 123RF/granevsergey
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В аэропорту Бугульмы ограничительные меры сняли в 13:30 по московскому времени. В аэропорту Нижнекамска – в 14:00.
Меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Нижнекамска в 07:50 по московскому времени. Позже, в 08:00, аналогичные меры ввели и на работу аэропорта Бугульмы.
До этого ограничительные меры были приняты в аэропорту Саратова. Кореняко подчеркивал, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.