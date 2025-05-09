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Временные ограничения введены на работу аэропорта Бугульмы. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что авиагавань прекратила работу в 08:00 по московскому времени. Там не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Нижнекамска. Ограничения действуют в авиагавани с 07:50 по московскому времени.

До этого ограничительные меры были приняты в аэропорту Саратова. Кореняко подчеркивал, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.