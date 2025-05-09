Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

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Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Саратова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов ВС. Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Также заместитель главы министерства Владимир Потешкин в ходе заседания координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники напомнил руководителям авиакомпаний о важности безусловного соблюдения федеральных авиационных правил.