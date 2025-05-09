Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения действуют с 07:50 по московскому времени. В связи с этим авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее ограничительные меры были приняты в аэропорту Саратова. Кореняко подчеркивал, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого были сняты ограничения на работу в аэропортах Мурманска и Апатитов. Их вводили вечером в четверг, 8 мая.