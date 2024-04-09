Движение поездов через Вязьму могут возобновить до конца дня

Фото: ТАСС/МЧС России

На станции Вязьма Смоленского направления приступили к замене поврежденных путей после обрушения Панинского путепровода. Движение поездов могут возобновить до конца дня, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Специалисты уже расчистили территорию от фрагментов моста и убрали более 450 тонн железобетонных обломков.

"Делаем все возможное, чтобы уже до конца дня открыть движение поездов", – говорится в сообщении.

Ранее в МЖД сообщали, что около 300 специалистов продолжают ликвидировать последствия обрушения автомобильного путепровода. В работах задействовано четыре восстановительных поезда и 20 единиц тяжелой техники – гидромолоты, гидроножницы, экскаваторы, два демонтажных робота, кран грузоподъемностью 250 тонн.

Панинский путепровод рухнул вечером 8 апреля. По предварительным сведениям, в момент обрушения на мосту находились два автомобиля.

В результате произошедшего погибла женщина. Всего пострадали шесть человек, пятерых из них госпитализировали. Минздрав РФ уточнил, что троих привезут на лечение в федеральные центры ведомства в Москву, а еще одного направят в Смоленскую областную клиническую больницу.

По факту обрушения следователи завели уголовное дело.

