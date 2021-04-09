Шесть маршрутов наземного транспорта изменятся в Москве с 10 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 10 апреля в столице изменятся шесть маршрутов наземного транспорта. На них появятся новые остановки, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В ведомстве отметили, что в Люблине на маршрутах № 201, 413 и 541 от Ставропольского проезда появится новая остановка "14-й микрорайон Марьинского парка". Она будет располагаться на улице Марьинский парк у разворотного круга.
Кроме того, на маршруте № 191 в Западном Дегунине появится остановка "Весенняя улица, 20". Также автобус № 236, который следует по маршруту "Матвеевское – МКАД", будет останавливаться на остановке "Детская стоматологическая поликлиника" у Малогвардейской улицы, дома 41.
Помимо этого, две остановки добавят к маршруту № 981 "Метро "Братиславская" – Улица Головачева": остановка "14-й микрорайон Марьинского Парка" у разворотного круга и остановка "Братиславская улица" при движении от метро "Братиславская" на одноименной улице возле дома № 15.
Ранее сообщалось, что около станций Красный Балтиец и Гражданская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) появятся два перехода для пешеходов.
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