Два пешеходных перехода построят около станций МЦД-2 Красный Балтиец и Гражданская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около станций Красный Балтиец и Гражданская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) появятся два перехода для пешеходов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, это является частью проекта планировки территории МЦД-2.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что планируется реконструировать станцию Красный Балтиец и перенести станцию Гражданская. Это необходимо для удобства горожан.

"На платформах будут обустроены навесы по принципу "сухие ноги" до остановок общественного транспорта. Кроме того, существующая станция Дмитровская МЦД-2 будет перенесена ближе к Дмитровской МЦД-1, что также позволит делать пересадку на метро, не выходя на улицу", – отметила она.

Благодаря переходам через железнодорожные пути в направлении Большого Коптевского проезда и улицы Черняховского путь пассажиров к парковой зоне будет безопасным и комфортным. Также предполагается, что улица Складочная будет пешеходной.

Ранее сообщалось о старте работ по реконструкции станций Крюково и Раменское будущего МЦД-3. В рамках проекта построят парки оборота и экипировки электропоездов, где уложат дополнительные приемо-отправочные пути. Это позволит обслуживать и готовить к рейсам дополнительные электропоезда, планируемые к запуску на маршруте МЦД-3.