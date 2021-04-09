Два пешеходных перехода построят около станций МЦД-2 Красный Балтиец и Гражданская

09:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Около станций Красный Балтиец и Гражданская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) появятся два перехода для пешеходов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, это является частью проекта планировки территории МЦД-2.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что планируется реконструировать станцию Красный Балтиец и перенести станцию Гражданская. Это необходимо для удобства горожан.
"На платформах будут обустроены навесы по принципу "сухие ноги" до остановок общественного транспорта. Кроме того, существующая станция Дмитровская МЦД-2 будет перенесена ближе к Дмитровской МЦД-1, что также позволит делать пересадку на метро, не выходя на улицу", – отметила она.
Благодаря переходам через железнодорожные пути в направлении Большого Коптевского проезда и улицы Черняховского путь пассажиров к парковой зоне будет безопасным и комфортным. Также предполагается, что улица Складочная будет пешеходной.
Ранее сообщалось о старте работ по реконструкции станций Крюково и Раменское будущего МЦД-3. В рамках проекта построят парки оборота и экипировки электропоездов, где уложат дополнительные приемо-отправочные пути. Это позволит обслуживать и готовить к рейсам дополнительные электропоезда, планируемые к запуску на маршруте МЦД-3.
"Это наш город": в 2021 году завершится строительство и реконструкция 11 станций МЦД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: