Аэропорт Тамбова вновь открыт на прием и выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В аэропорту Тамбова отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы. В данный момент аэропорт восстанавливает график полетов.

Ограничения на полеты объявили в аэропорту Тамбова вечером 7 октября. Данные меры были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Между тем аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода и Ставрополя.