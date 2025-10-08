08 октября, 05:18Транспорт
Аэропорт Тамбова вновь открыт на прием и выпуск рейсов
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В аэропорту Тамбова отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы. В данный момент аэропорт восстанавливает график полетов.
Ограничения на полеты объявили в аэропорту Тамбова вечером 7 октября. Данные меры были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Между тем аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода и Ставрополя.
