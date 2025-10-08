Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты объявили в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 7 октября аналогичные ограничения на прилет и вылет самолетов ввели в аэропорту Тамбова.

Ранее сообщалось, что Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. Помимо этого, специалисты Росавиации также донастраивают работу с Минобороны России.