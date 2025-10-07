Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов введены в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что данные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Утром 7 октября ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Сочи и Геленджика. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Спустя время ограничения были сняты. За это время на запасные аэропорты были перенаправлены 12 судов, которые выполняли рейсы в Сочи.

