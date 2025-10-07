07 октября, 22:54Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на прилет и вылет самолетов введены в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он объяснил, что данные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов самолетов.
Утром 7 октября ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Сочи и Геленджика. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Спустя время ограничения были сняты. За это время на запасные аэропорты были перенаправлены 12 судов, которые выполняли рейсы в Сочи.