Временные ограничения сняты в аэропорту Ярославля

Фото: 123RF/stdmrz

В аэропорту Ярославля сняты ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ограничительные меры на прием и выпуск воздушных судов вводили для безопасности полетов. Кореняко также добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали для этого все необходимое.

В этот период на запасной аэродром "ушло" одно воздушное судно.

О том, что воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы, стало известно рано утром 7 октября. Ограничения также были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Позже аэропорт вновь был открыт на прием рейсов.

Кроме того, аналогичные меры введены в Сочи и Геленджике. В настоящий момент аэропорты не принимают и не отправляют самолеты.

