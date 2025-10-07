Временные ограничения ввели в аэропортах Сочи и Геленджика

Фото: 123RF/maksimmikhailov

Временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты. Такие меры призваны обеспечить безопасность полетов.

Прошедшей ночью аналогичные ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля. Позже меры безопасности сняли во всех аэропортах, кроме ярославского.

В свою очередь, Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.