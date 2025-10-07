07 октября, 06:10Транспорт
Ограничения на полеты отменили в аэропорту Калуги
Фото: depositphotos/Chalabala
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы, восстанавливая график полетов.
Минувшей ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля. Ближе к утру ограничения сняли в авиагаванях Волгограда и Нижнего Новгорода.
Подобные ограничения вводятся в российских аэропортах для того, чтобы обеспечить безопасность полетов воздушных судов.
