07 октября, 06:10

Транспорт

Ограничения на полеты отменили в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Chalabala

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы, восстанавливая график полетов.

Минувшей ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля. Ближе к утру ограничения сняли в авиагаванях Волгограда и Нижнего Новгорода.

Подобные ограничения вводятся в российских аэропортах для того, чтобы обеспечить безопасность полетов воздушных судов.

В России создали новую инструкцию по орнитологическому обеспечению полетов

транспортрегионы

