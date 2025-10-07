Ограничения сняты в аэропортах Сочи и Геленджика

Фото: 123RF/nutnatti

Аэропорты Сочи и Геленджика вновь начали вести прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Во время действия ограничений воздушного пространства на запасные аэропорты были перенаправлены 12 судов, выполнявших рейсы в Сочи, уточнил представитель Федерального агентства воздушного транспорта.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.

Запреты в аэропортах были введены примерно в 07:38 по московскому времени. Меры были призваны обеспечить безопасность полетов.

Частичная приостановка деятельности ранее коснулась и авиагавани Мюнхена. Причиной стали замеченные дроны в небе. В результате 17 рейсов не смогли вылететь из авиагавани. Еще 15 бортов перенаправили в другие города Германии и Австрии.

Деятельность была возобновлена спустя сутки. При этом в течение первого дня в работе воздушной гавани могли наблюдаться задержки.