Ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в указанных регионах.

Вечером 7 октября такие же ограничения объявили в аэропорту Тамбова. Ночью меры безопасности также распространились на авиагавань Волгограда.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.