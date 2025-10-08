08 октября, 04:57Транспорт
Ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в указанных регионах.
Вечером 7 октября такие же ограничения объявили в аэропорту Тамбова. Ночью меры безопасности также распространились на авиагавань Волгограда.
Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
