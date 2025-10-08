Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 04:57

Транспорт

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в указанных регионах.

Вечером 7 октября такие же ограничения объявили в аэропорту Тамбова. Ночью меры безопасности также распространились на авиагавань Волгограда.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Водитель сбил охранника в аэропорту Шереметьево

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика