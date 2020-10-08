Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

18:35

Движение наземного транспорта изменится у Киевского вокзала

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение наземного транспорта изменится из-за работ на территории Киевского вокзала, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Рядом с железнодорожным узлом планируется строительство навесов на остановках автобусов и электробусов. В связи с этим место посадки на общественный транспорт перенесут к зданию вокзала. Все изменения маршрутов будут действовать с 17 октября.

  • № 157, 474, 840 – движение начнется между площадью Дорогомиловская Застава и Киевским вокзалом. Затем автобусы поедут в обоих направлениях по Большой Дорогомиловской улице
  • № 205 – маршрут будет ходить до Киевского вокзала вместо улицы Довженко. Он проедет между площадью Дорогомиловская Застава и Киевским вокзалом в обоих направлениях через набережную Тараса Шевченко и гостиницу "Украина"
  • № 205к – номер изменится на 91к, маршрут останется прежним
  • № 902 – прекратит работу для уменьшения интервалов для других автобусов
  • Т17 – маршрут получит статус магистрального и новый номер М17
  • Т7 (электробусы) – будет следовать по улице Косыгина вместо Мосфильмовской улицы, Ломоновоского и Мичуринского проспектов. При движении в сторону станции метро "Парк Победы" будут заезжать к Киевскому вокзалу
  • Т34к – получит новый номер 266. Между Бережковской набережной и станцией метро "Ломоносовский проспект" электробусы будут ходить в обоих направлениях через улицу Косыгина и Мичуринский проспект
  • № 22 (Зеленоград) – после остановки "17-й микрорайон" вместо разворота поедут по действующей улице к Георгиевскому проспекту
  • № 32 (Зеленоград) – продлит движение от 16-го микрорайона в 17-й микрорайон. После улицы Андреевки будет следовать на Георгиевский проспект, а затем отправится по внутреннему кольцу вокруг 17-го микрорайона

Кроме того, планируется перенесение остановок некоторых автобусов от станции метро "Сокольники" при следовании в центр. Так, остановка автобусов № 78, ДП52 и № 716 будет перемещена на 70 метров вперед. Она будет совмещена с действующей одноименной остановкой автобуса Т41 и электробуса Т14.

Остановка автобуса Т32 будет смещена на улицу Гастелло и совместится с действующей остановкой "1-я Сокольническая улица". Последняя сместится на 60 метров назад для автобусов, следующих к Гаражной улице.

Кроме того, изменения двух автобусных маршрутов произошло возле "ВЭБ Арены". Так, автобусы № 175 отправятся от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. Маршрут № 818 до конца матча будет проложен от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.

Также перекрыто движение транспорта на некоторых участках возле стадиона. В частности, с 17:15 до 20:45 нельзя будет проехать по участкам проезда Березовой рощи и 2-й и 3-й Песчаным улицам. Полный список участков с перекрытым движением и временем ограничений можно найти здесь.

Ранее стало известно, что движение транспорта изменится на севере и северо-западе Москвы с 10 октября. Речь идет о трамвайных и автобусных маршрутах, которые будут скорректированы до конца ноября 2020 года. Подробнее об изменениях можно узнать здесь.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать