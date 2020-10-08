Движение наземного транспорта изменится у Киевского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение наземного транспорта изменится из-за работ на территории Киевского вокзала, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Рядом с железнодорожным узлом планируется строительство навесов на остановках автобусов и электробусов. В связи с этим место посадки на общественный транспорт перенесут к зданию вокзала. Все изменения маршрутов будут действовать с 17 октября.

№ 157, 474, 840 – движение начнется между площадью Дорогомиловская Застава и Киевским вокзалом. Затем автобусы поедут в обоих направлениях по Большой Дорогомиловской улице

– движение начнется между площадью Дорогомиловская Застава и Киевским вокзалом. Затем автобусы поедут в обоих направлениях по Большой Дорогомиловской улице № 205 – маршрут будет ходить до Киевского вокзала вместо улицы Довженко. Он проедет между площадью Дорогомиловская Застава и Киевским вокзалом в обоих направлениях через набережную Тараса Шевченко и гостиницу "Украина"

– маршрут будет ходить до Киевского вокзала вместо улицы Довженко. Он проедет между площадью Дорогомиловская Застава и Киевским вокзалом в обоих направлениях через набережную Тараса Шевченко и гостиницу "Украина" № 205к – номер изменится на 91к, маршрут останется прежним

– номер изменится на 91к, маршрут останется прежним № 902 – прекратит работу для уменьшения интервалов для других автобусов

– прекратит работу для уменьшения интервалов для других автобусов Т17 – маршрут получит статус магистрального и новый номер М17

– маршрут получит статус магистрального и новый номер М17 Т7 (электробусы) – будет следовать по улице Косыгина вместо Мосфильмовской улицы, Ломоновоского и Мичуринского проспектов. При движении в сторону станции метро "Парк Победы" будут заезжать к Киевскому вокзалу

– будет следовать по улице Косыгина вместо Мосфильмовской улицы, Ломоновоского и Мичуринского проспектов. При движении в сторону станции метро "Парк Победы" будут заезжать к Киевскому вокзалу Т34к – получит новый номер 266. Между Бережковской набережной и станцией метро "Ломоносовский проспект" электробусы будут ходить в обоих направлениях через улицу Косыгина и Мичуринский проспект

– получит новый номер 266. Между Бережковской набережной и станцией метро "Ломоносовский проспект" электробусы будут ходить в обоих направлениях через улицу Косыгина и Мичуринский проспект № 22 (Зеленоград) – после остановки "17-й микрорайон" вместо разворота поедут по действующей улице к Георгиевскому проспекту

– после остановки "17-й микрорайон" вместо разворота поедут по действующей улице к Георгиевскому проспекту № 32 (Зеленоград) – продлит движение от 16-го микрорайона в 17-й микрорайон. После улицы Андреевки будет следовать на Георгиевский проспект, а затем отправится по внутреннему кольцу вокруг 17-го микрорайона

Кроме того, планируется перенесение остановок некоторых автобусов от станции метро "Сокольники" при следовании в центр. Так, остановка автобусов № 78, ДП52 и № 716 будет перемещена на 70 метров вперед. Она будет совмещена с действующей одноименной остановкой автобуса Т41 и электробуса Т14.

Остановка автобуса Т32 будет смещена на улицу Гастелло и совместится с действующей остановкой "1-я Сокольническая улица". Последняя сместится на 60 метров назад для автобусов, следующих к Гаражной улице.

Кроме того, изменения двух автобусных маршрутов произошло возле "ВЭБ Арены". Так, автобусы № 175 отправятся от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. Маршрут № 818 до конца матча будет проложен от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.

Также перекрыто движение транспорта на некоторых участках возле стадиона. В частности, с 17:15 до 20:45 нельзя будет проехать по участкам проезда Березовой рощи и 2-й и 3-й Песчаным улицам. Полный список участков с перекрытым движением и временем ограничений можно найти здесь.

Ранее стало известно, что движение транспорта изменится на севере и северо-западе Москвы с 10 октября. Речь идет о трамвайных и автобусных маршрутах, которые будут скорректированы до конца ноября 2020 года. Подробнее об изменениях можно узнать здесь.