Движение временно перекроют у стадиона "ВЭБ Арена"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Движение на нескольких участках дорог в районе стадиона "ВЭБ Арена" перекроют 8 октября в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

С 17:15 до 20:45 будет перекрыто движение на:



проезде Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда;

3-й Песчаной улице – от 2-й Песчаной улицы до дома 25к5 по Новопесчаной улице;

2-й Песчаной улице (четной стороне) – от Новопесчаной улицы до дома 4 по Новопесчаной улице;

местному проезду – от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А по Ходынскому бульвару.

С 20:45 по 21:45

проезду Березовой Рощи по направлению к 4-му Ходынскому проезду – от 3-го Ходынского проезда до 4-го Ходынского проезда;

проезду Березовой Рощи – от 4-го Ходынского проезда до улицы Авиаконструктора Микояна;

3-й Песчаной улице – от 2-й Песчаной улицы до дома 23к5 по Новопесчаной улице;

4-му Ходынскому проезду – от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара;

Ходынскому бульвару – от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи;

улице Авиаконструктора Микояна – от 3-й Песчаной улицы до дома 12 по улице Авиаконструктора Микояна;

3-й Песчаной улице – от улицы Авиаконструктора Микояна до дома 2, корпуса 1, по 2-й Песчаной улице;

3-й Песчаной улице в районе сквера Дивизий Московского Народного Ополчения;

2-я Песчаной улице (четная сторона) от Новопесчаной улицы до 3-й Песчаной улицы;

местному проезду – от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А по Ходынскому бульвару.

Фото: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

будет недоступен проезд по:

Кроме того, в отдельных местах с 00:01 четверга, 8 октября, до окончания матча будут ликвидированы парковочные места. Речь идет о четырех участках на улице Авиаконструктора Микояна, проезде Березовой Рощи и 4-м Ходынском проезде.

