Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

14:31

Движение временно перекроют у стадиона "ВЭБ Арена"

город транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Движение на нескольких участках дорог в районе стадиона "ВЭБ Арена" перекроют 8 октября в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

С 17:15 до 20:45 будет перекрыто движение на:

  • проезде Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда;
  • 3-й Песчаной улице – от 2-й Песчаной улицы до дома 25к5 по Новопесчаной улице;
  • 2-й Песчаной улице (четной стороне) – от Новопесчаной улицы до дома 4 по Новопесчаной улице;
  • местному проезду – от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А по Ходынскому бульвару.

С 20:45 по 21:45 будет недоступен проезд по:

  • проезду Березовой Рощи по направлению к 4-му Ходынскому проезду – от 3-го Ходынского проезда до 4-го Ходынского проезда;
  • проезду Березовой Рощи – от 4-го Ходынского проезда до улицы Авиаконструктора Микояна;
  • 3-й Песчаной улице – от 2-й Песчаной улицы до дома 23к5 по Новопесчаной улице;
  • 4-му Ходынскому проезду – от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара;
  • Ходынскому бульвару – от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи;
  • улице Авиаконструктора Микояна – от 3-й Песчаной улицы до дома 12 по улице Авиаконструктора Микояна;
  • 3-й Песчаной улице – от улицы Авиаконструктора Микояна до дома 2, корпуса 1, по 2-й Песчаной улице;
  • 3-й Песчаной улице в районе сквера Дивизий Московского Народного Ополчения;
  • 2-я Песчаной улице (четная сторона) от Новопесчаной улицы до 3-й Песчаной улицы;
  • местному проезду – от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А по Ходынскому бульвару.

Фото: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Кроме того, в отдельных местах с 00:01 четверга, 8 октября, до окончания матча будут ликвидированы парковочные места. Речь идет о четырех участках на улице Авиаконструктора Микояна, проезде Березовой Рощи и 4-м Ходынском проезде.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать