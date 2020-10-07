Движение временно перекроют у стадиона "ВЭБ Арена"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Движение на нескольких участках дорог в районе стадиона "ВЭБ Арена" перекроют 8 октября в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.
С 17:15 до 20:45 будет перекрыто движение на:
Кроме того, в отдельных местах с 00:01 четверга, 8 октября, до окончания матча будут ликвидированы парковочные места. Речь идет о четырех участках на улице Авиаконструктора Микояна, проезде Березовой Рощи и 4-м Ходынском проезде.
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