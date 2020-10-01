Александр Семенников: возле Патриарших прудов ограничат движение байкеров в ночное время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Мосгордумы Александр Семенников рассказал о запрете на ночную езду на мотоциклах в районе Патриарших прудов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В Москве разгорелся конфликт между жителями окрестностей Патриарших прудов и мотоциклистами – посетителями этого района. В настоящее время ЦОДД ввел запрет на движение мотоциклистов в районе Патриарших с 22:00 до 7:00", – напомнил политик.
Ранее жители домов на Малой Бронной и окрестных переулков неоднократно жаловались на шум двигателей мотоциклов. После введенного ограничения байкеры устроили акцию протеста и перекрыли улицу Спиридоновку.
По словам Семенникова, конфликт горожан и владельцев мотоциклов вызван тем, что район у Патриарших прудов стал одним из самых ярких мест досуга в столице. Обилие ресторанов и кафе не нравится жителям, которые привыкли к тихому и спокойному окружению.
Депутат Мосгордумы подчеркнул, что мотоциклисты зачастую делают свои транспортные средства намеренно более громкими, что фактически запрещено техрегламентом.
Семенников призвал жителей района не вести себя так, будто Патриаршие пруды являются закрытым коттеджным поселком. По его мнению, многолюдность – неизбежная плата за популярность. При этом запрет для мотоциклистов депутат назвал оправданным, поскольку эта мера укладывается в нормы закона о тишине.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил о введении новых правил проезда мотоциклистов в районе Патриарших прудов 20 сентября. Движение этого вида транспорта ограничили с 22:00 до 7:00 ежедневно, причем такая мера была принята впервые.
Байкеры не согласились с ночным запретом на проезд в районе Патриарших прудов
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