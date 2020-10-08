Два автобусных маршрута в районе стадиона "ВЭБ Арена" изменятся 8 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два автобусных маршрута изменятся 8 октября в связи с проведением футбольного матча, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Речь идет об общественном транспорте, курсирующем в районе "ВЭБ Арена". В ведомстве сообщили, что изменения будут действовать до конца матча.

В частности, автобусы № 175 отправятся от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. Маршрут № 818 до конца матча будет проложен от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.

Также будет перекрыто движение транспорта на некоторых участках возле стадиона. В частности, с 17:15 до 20:45 нельзя будет проехать по участкам проезда Березовой рощи и 2-й и 3-й Песчаным улицам. Полный список участков с перекрытым движением и временем ограничений можно найти здесь.

Ранее стало известно, что движение транспорта изменится на севере и северо-западе Москвы с 10 октября. Речь идет о трамвайных и автобусных маршрутах, которые будут скорректированы до конца ноября 2020 года. Подробнее об изменениях можно узнать здесь.