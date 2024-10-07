В Крыму приостановлено движение поездов на участке Феодосия – Владиславовка

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Движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка временно приостановили по техническим причинам, передает пресс-служба министерства транспорта республики Крым.

Отмечается, что оперативные службы прикладывают все силы для решения ситуации. О возобновлении движения на участке сообщат дополнительно.

Ранее на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. Советник главы республики Крым Олег Крючков тогда сообщил, что жертв и пострадавших нет.

Глава Феодосии Игорь Ткаченко заявил, что разлива топлива из-за пожара на нефтебазе нет. Он также уточнил, что на место происшествия выдвинулись сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для того, чтобы зафиксировать уровень вредных примесей, которые были выброшены в воздух из-за ЧП.