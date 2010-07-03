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Технологии

15:14

"АвтоВАЗ" отзывает почти 4 тысячи Lada Granta

транспорт авто технологии

Фото: пресс-служба "АвтоВАЗ"

АвтоВАЗ отзывает 3,9 тысячи машин Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.

На автомобилях заменят обратный клапан усилителя тормоза. Все ремонтные работы для владельцев машин проведут бесплатно.

Владельцев Lada Granta, подпадающих под отзыв, проинформируют по телефону или письмом. Машину нужно будет предоставить в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что российский представитель Ford ООО "Форд Соллерс Холдинг" отзывает 14 тысяч 576 автомобилей Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Отзыв коснется моделей, реализованных с августа 2012 года по апрель 2018 года.

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