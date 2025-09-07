Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

Фото: depositphotos/joyfull

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в авиагавани Нижнего Новгорода. Аэропорт временно приостановил работу.

При этом ограничения были сняты в воздушной гавани Волгограда. Аэропорт возобновил прием и выпуск гражданских самолетов.