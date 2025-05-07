Ограничения на полеты сняты в аэропорту Ярославля

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения были отменены в 13:48 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее запрет на использование воздушного пространства был снят с аэропортов Домодедово и Жуковский, а также в Кирове.

При этом во время действия ограничений "Аэрофлот" предупреждал о возможных отменах рейсов или их объединении. Кроме того, перевозчик "Победа" сообщал об отмене ряда рейсов. Компания "Ямал" также предупредила о задержках.

