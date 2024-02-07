В аэропорту Жуковский опровергли информацию об ограничениях на фоне непогоды

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Аэропорт Жуковский принимает и отправляет самолеты в обычном режиме, никакие ограничения на фоне непогоды сейчас не действуют. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что видимость в аэропорту Жуковский заметно ухудшилась до 100 метров из-за тумана.

"Работаем в штатном режиме. Ограничений на прием и отправку рейсов по погодным условиям в настоящий момент нет", – рассказали в пресс-службе.

Жителей столичного региона предупреждали об интенсивных осадках в среду, 7 февраля. Росгидромет также добавил, что снегопад будет сопровождаться порывистым ветром до 15–17 метров в секунду.

Московский наземный транспорт функционирует штатно в условиях непогоды. Однако Дептранс предупредил, что некоторые затруднения могут возникнуть на ТТК и МКАД.



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