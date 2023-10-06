Фото: Москва 24/Никита Симонов

Загруженность столичных дорог достигла 10 баллов вечером в пятницу, 6 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Заторы образовались в центре города. Наибольшие затруднения наблюдаются на Садовом кольце (как на внешней, так и на внутренней стороне), а также на Раушской, Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Болотной набережных.

Движение замедлилось на улицах Большой Никитской, Мясницкой, Пятницкой, Новый Арбат, Петровке и на Бульварном кольце – от Покровского до Страстного бульвара.

Возникли заторы на ТТК, самыми сложными оказались участки от Лефортовского тоннеля до Сущевского Вала и от Лужнецкой эстакады до Хорошевской эстакады.

Также автомобили стоят на Ярославском и Варшавском шоссе, Ленинском проспекте и шоссе Энтузиастов. На МКАД фиксируются затруднения на северо-западе, западе и юге.

До четверти месячной нормы осадков выпало 6 октября в отдельных районах Москвы. В комплексе городского хозяйства сообщили, что в некоторых районах столицы отмечаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Самое большое количество осадков выпало в районе Волоколамского шоссе (Северо-Западный административный округ) – 17 миллиметров. Водителям рекомендуется сохранять внимательность и соблюдать скоростной режим на фоне непогоды в Москве.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что на круглосуточное дежурство на улицы Москвы вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.



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