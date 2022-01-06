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"Аэрофлот" отменил все рейсы в Казахстан и обратно 6 и 7 января в связи с тем, что осуществление полетов в страну временно невозможно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Аэрофлот" информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полетов в республику временно невозможно", – сообщили представители пресс-службы.

В четверг, 6 января, не вылетят рейсы из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан, Актау, а также и в обратном направлении. Отменены все рейсы на 7 января: Алма-Ата и Нур-Султан. 8 января пока отменен только рейс в Актобе.

Уточняется, что авиакомпания оповещает пассажиров через контакт-центр.

Кроме того, в пресс-службе авиакомпании сообщили, что пассажирам отмененных рейсов будет предложен вынужденный возврат денежных средств.

Также стало известно и о том, что из-за обстановки в Казахстане была временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в республику, которые стояли в расписании на ближайшие две недели.

Накануне "Аэрофлот" также отменил рейс из Москвы в Алма-Ату, который должен был состояться в 20:55 по столичному времени.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на газ.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

В связи со сложной ситуацией в стране президент Токаев запросил помощи у ОДКБ. В настоящий момент в регион уже перебрасывают миротворческие силы.