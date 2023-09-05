05 сентября, 06:11Транспорт
Почти 50 рейсов задерживаются в столичных аэропортах
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Почти 50 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".
Так, в Домодедово задержано 3 рейса. Во Внуково задержаны 23 рейса, отменено 3. В Шереметьево задержано 20 рейсов.
Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника над Тверской областью. Кроме того, мэр Москвы заявлял об уничтожении БПЛА в Калужской области и в Истринском районе.
Градоначальник также уточнил, что в результате падения обломков беспилотника в Истринском районе был поврежден бытовой объект. Собянин отметил, что оперативные службы уже работают над устранением последствий.
Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами
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