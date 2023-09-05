Почти 50 рейсов задерживаются в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти 50 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

Так, в Домодедово задержано 3 рейса. Во Внуково задержаны 23 рейса, отменено 3. В Шереметьево задержано 20 рейсов.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника над Тверской областью. Кроме того, мэр Москвы заявлял об уничтожении БПЛА в Калужской области и в Истринском районе.

Градоначальник также уточнил, что в результате падения обломков беспилотника в Истринском районе был поврежден бытовой объект. Собянин отметил, что оперативные службы уже работают над устранением последствий.

Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами