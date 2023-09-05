Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника силами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин заявил об уничтожении в Тверской области беспилотника, летевшего в сторону столицы. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы", – написал он.

Собянин уточнил, что на место происшествия уже выехали экстренные службы. Он отметил, что согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. Мэр заявил, что беспилотники были сбиты в Калужской области и в Истринском районе.

Впоследствии градоначальник уточнил, что в результате падения обломков беспилотника в Истринском районе был поврежден бытовой объект. Собянин отметил, что оперативные службы уже работают над устранением последствий.

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