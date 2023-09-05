05 сентября, 05:13 (обновлено 05.09.2023 07:49)Мэр Москвы
Собянин сообщил о повреждении обломками БПЛА бытового объекта в Истринском районе
Фото: ТАСС/Антон Вергун
Сергей Собянин сообщил о повреждении бытового объекта после падения обломков БПЛА в Истринском районе. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.
"По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект", – сообщил он.
Градоначальник добавил, что оперативные службы работают над устранением последствий.
Позже глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем телеграм-канале уточнила, что жертвы и пострадавшие отсутствуют.
"В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки – гаража, площадью 50 "квадратов" – в СНТ "Высоковольтник". На месте работают оперативные службы, возгорание ликвидировано", – уточнила она.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. Мэр заявил, что беспилотники были сбиты в Калужской области и в Истринском районе.
Ночью 5 сентября в аэропортах Москвы также вводились временные ограничения. Всего были задержаны и отменены 16 рейсов.
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
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