Red Wings сохранит рейсы в Тель-Авив из Москвы и Сочи

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Авиакомпания Red Wings сохраняет рейсы в Тель-Авив из Москвы и Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

"Информация об отмене большинства рейсов в/из аэропорта Бен-Гурион (международный аэропорт в Тель-Авиве. – Прим. ред.) не соответствует действительности. Авиакомпания сохраняет в составе регулярного расписания рейсы в Тель-Авив с отправлением из Москвы (аэропорты Жуковский, Домодедово. – Прим. ред.) и Сочи", – уточнили в сообщении.

По данным компании Red Wings, каждый понедельник, с 13 ноября, будут выполняться полеты по маршруту Домодедово – Сочи – Тель-Авив. По средам, четвергам и субботам планируются рейсы Жуковский – Сочи – Тель-Авив, по четвергам – рейсы Сочи – Тель-Авив.

В середине октября Red Wings увеличила количество рейсов между аэропортами юга России (Махачкала и Сочи) и Тель-Авивом. В авиакомпании заявляли, что выполнение полетов продолжат до полного удовлетворения граждан РФ и других лиц, которые хотят покинуть Израиль из-за обострившегося конфликта.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Поданным СМИ, 3 ноября бойцы Израиля вошли в город Газа, который является административным центром сектора Газа, завершив его окружение. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль уничтожает радикалов движения ХАМАС.

