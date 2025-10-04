Схема движения транспорта в районе перекрестка в Выхино-Жулебино изменится с 5 октября

Фото: depositphotos/dimaberkut

В районе перекрестка Новорязанского шоссе и улицы Генерала Кузнецова с 5 октября будут введены новые правила движения. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На данном участке дороги добавят новые полосы для прямого проезда и отменят несколько левых поворотов. Изменения необходимы для оптимизации транспортных потоков, так как здесь часто возникают затруднения движения из-за плотного трафика.

Также по проекту ЦОДД изменится схема движения на улице Генерала Кузнецова. На ней появится дополнительная полоса прямо в сторону Новорязанского шоссе и будет отменен поворот налево на улицу Привольная.

Ранее Дептранс предупредил, что на ряде участков дороги в районе Воробьевых гор будет перекрыто движение 4 и 5 октября. Ограничения связаны с проведением полумарафона "Моя столица".