На Белорусском и Савеловском направлениях временно закроют по две двери в каждом поезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На Белорусском и Савеловском направлениях будут временно закрыты по две двери в каждом поезде. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.
Ограничения вводятся из-за строительных работ по обустройству пешеходного тоннеля на Белорусском вокзале в рамках реконструкции к запуску будущего МЦД-4.
С 03:00 5 октября в поездах будут закрыты по одной двери в двух вагонах:
Ранее Московская железная дорога сообщила об изменении расписания ряда пригородных поездов на Казанском, Курском и Рижском направлениях с 1 по 24 октября.
Отмечалось, что на Казанском направлении пройдут путевые работы на участке Раменское – Быково. Они запланированы во временные слоты с 21:30 до 06:00 1–3, 8–10, 15–17, 22–24 октября. Кроме того, с 1 по 11 октября ожидается ремонт на участке Дивово – Подлипки.
В свою очередь, 3 октября с 05:20 до 15:20 будет заменен стрелочный перевод на станции "Кораблино" Казанского направления.
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