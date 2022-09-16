Собянин заявил, что пассажиропоток МЦД на Курском вокзале может вырасти до 156 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пассажиропоток МЦД на Курском вокзале может вырасти до 156 тысяч человек в день к 2030 году. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, Курским вокзалом ежедневно пользуются около 70 тысяч пассажиров. Он напомнил, что там также проложены маршруты пригородных экспрессов, а также "Ласточек" до Нижнего Новгорода и Иваново.

"К концу 2023 – началу 2024 года запустим новый диаметр D4 "Киевско-Горьковский", поезда которого также будут останавливаться на Курском вокзале. И к 2030 году ожидаем, что число пассажиров МЦД на вокзале возрастет до 156 тысяч", – написал мэр Москвы.

Собянин также отметил важность создания запаса пропускной способности на десятилетия вперед. По его словам, необходимо провести масштабную реконструкцию пассажирской инфраструктуры. Для этого большую часть поездов дальнего следования перевели в прошлом году на Восточный вокзал.

Градоначальник поведал, что РЖД строят новые и меняют устаревшие платформы на современные. Работы по этому направлению выполнили более чем наполовину. Кроме того, ведется строительство нового вестибюля и реконструкция подземного тоннеля с выходом к бизнес-центру "Арма".

"После завершения всех работ станет комфортнее существующая подземная теплая пересадка с Кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро. В планах также – сделать подземную пересадку на станцию "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии", – заключил Собянин.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что станция "Потапово" Сокольнической линии столичного метрополитена готова более чем на 50%. По его словам, сейчас специалисты ведут работы по сооружению основных монолитных конструкций станции и устройству верхнего строения пути.

