04 сентября, 07:31Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Волгограда
Фото: depositphotos/nitinut380
Ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Кореняко подчеркнул, что для этого экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры.
Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов. В период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет, следовавший в Волгоград.
До этого также были сняты временные ограничения в аэропорту Сочи. Воздушная гавань вернулась к штатной работе.