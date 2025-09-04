Ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Кореняко подчеркнул, что для этого экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры.

Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов. В период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет, следовавший в Волгоград.

До этого также были сняты временные ограничения в аэропорту Сочи. Воздушная гавань вернулась к штатной работе.